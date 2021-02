Wayne Ellington regrette les commentaires moqueurs des Warriors sur Rodney McGruder

Klay Thompson et Draymond Green n’ont pas ménagé Rodney McGruder, c’est le moins que l’on puisse dire. Journaliste d’un soir, le premier a carrément sous-entendu que sa carrière n’allait pas durer bien longtemps, quand le second s’est moqué de son attitude de faux dur à cuire.

Rhabillé pour l’hiver alors qu’il voulait s’expliquer avec Juan Toscano-Anderson après la rencontre, Rodney McGruder a été défendu par son coéquipier Wayne Ellington. Ce dernier, qui fut à l’origine de cette séquence après un moment de tension avec Juan Toscano-Anderson, n’a pas apprécié les commentaires des deux Warriors.

« Tout d’abord, je pense que ce n’était pas professionnel et clairement pas très classe d’attaquer la carrière de Rodney de cette façon », commence le joueur des Pistons pour le Michigan Live. « Rodney, je le connais depuis qu’on a évolué ensemble à Miami et c’est un joueur qui bosse, qui est humble. C’est injuste de l’attaquer ainsi. »

Surtout que Rodney McGruder n’a pas échangé avec Klay Thompson, qui était dans un rôle commentateur, ni avec Draymond Green, qui a expliqué avoir été mis au courant de cet épisode alors qu’il était dans le vestiaire.

« Ensuite qu’ils sous-entendent que c’est un dur… Rodney n’a jamais agi ainsi ou prétendu le faire croire. Pour dire la vérité, c’est Juan Toscano-Anderson qui a commencé. Rodney a de la fierté, il a été touché par ce que ce joueur m’a dit en première mi-temps. Moi j’en ai rigolé, mais pas Rodney qui, comme un frère, a pris ça à cœur. Il a voulu aller en parler et c’est ce que les hommes font : on se dit les choses dans les yeux, en face-à-face. »

Ce que Draymond Green n’a pas fait d’après Wayne Ellington puisque le triple champion a préféré balancer sur Rodney McGruder en conférence de presse.

« Donc, quand Draymond est assis et dit ses bêtises derrière un micro, c’est un truc de faux dur, si vous voulez mon avis. Je répète que ce sont des attaques injustes. J’adore Rodney, je l’aime comme un frère avec ce qu’il a fait, et je sais qu’il ne jouait pas au dur. Il voulait seulement s’expliquer et mettre les choses à plat avec ce gars. »