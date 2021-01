Scott Brooks répète que les Wizards n’ont pas l’intention d’échanger Bradley Beal

Bradley Beal regrette-t-il d’avoir prolongé aux Wizards jusqu’en 2023 ? Alors que son équipe affiche actuellement le pire bilan de la ligue (3 victoires – 12 défaites) et que l’arrière ne cache plus sa frustration, on peut légitimement se le demander. Un transfert serait une solution naturelle, sauf que…

« Brad et moi n’en avons jamais parlé », assure Scott Brooks à NBC Sports. « Nous savons que cela fait partie du jeu. Nous ne gagnons pas et quand vous ne gagnez pas, les équipes pensent que vous allez juste jeter l’éponge et abandonner, que vous allez juste vouloir vous débarrasser de vos bons joueurs. Donc, tout cela fait partie du métier. Brad est l’un des meilleurs joueurs de la ligue alors, bien sûr, toutes les équipes le veulent. Mais ce qu’il y a de bien, c’est que l’équipe dans laquelle il joue l’aime encore davantage. J’adore l’entraîner. Il veut être ici, il a signé une prolongation. Il n’avait pas besoin de le faire. »

L’arrière aurait en effet tranquillement pu attendre la fin de sa contrat, à l’été 2021, mais il a préféré renouveler son engagement avec sa franchise de toujours, avant la saison 2019/20.

De quoi permettre aux Wizards de jouer la montre, et d’espérer des jours meilleurs…

« Nous ne sommes pas intéressés par un transfert », répète Scott Brooks. « Je vais juste dire (au GM Tommy Sheppard) qu’il peut tout à fait bloquer les numéros des 29 autres franchises. Parce que nous ne répondrons pas. »

Reste à voir si c’est la position officielle du club. À 27 ans, Bradley Beal est actuellement le meilleur marqueur de NBA (34.7 points par match) et de très nombreuses équipes (Heat, Lakers, Clippers…) voudraient en effet lui mettre la main dessus. Pour le club de la capitale, c’est peut-être le moment idéal pour l’échanger afin de récupérer la plus grosse contrepartie possible. À condition bien sûr de vouloir s’engager dans une totale reconstruction.