Le MVP de la nuit : Victor Oladipo prend ses marques à Houston

Après avoir enchaîné trois revers d’affilée suite au transfert de James Harden, les Rockets ont depuis rebondi et ont validé hier soir, contre Portland, un quatrième succès de suite, derrière les 20 points de John Wall, les 22 de Christian Wood et les 25 du dernier arrivé, Victor Oladipo.

L’arrière explique qu’il continue à chercher son rythme, estimant que sa forme est autour des 90%, mais il est sur la bonne voie avec ses 25 points à 11/23 (2/10 à 3-points), 7 rebonds, 5 passes et aucune balle perdue. « Quand on regarde bien, je n’ai pas beaucoup joué ces deux dernières années, donc je dois être patient avec moi-même, je dois prendre les matchs les uns après les autres » explique-t-il ainsi après ce succès.

« C’est super d’être arrivé à Houston, j’ai l’impression qu’on est tous sur la même longueur d’onde, on a tous quelque chose à prouver, on veut tous gagner »

« Je continue à progresser et le reste suivra » estime-t-il en confiant qu’il se sent bien avec les Rockets. « Je reste moi-même, je fais ce que je sais faire des deux côtés du terrain, dans le vestiaire. J’aide mes coéquipiers. C’est super d’être arrivé à Houston, j’ai l’impression qu’on est tous sur la même longueur d’onde, on a tous quelque chose à prouver, on veut tous gagner. Avec un groupe de gars qui ont la même mentalité, il peut se passer de belles choses. Les gens m’ont toujours laissé de côté. C’est la vie, je l’accepte, j’essaie d’en tirer profit au quotidien. »

Le genre de mentalité revancharde qu’il retrouve également chez John Wall ou DeMarcus Cousins, dans cet effectif fraîchement reconstruit. « On a le sentiment qu’on peut être une très bonne équipe cette année, qu’on peut faire beaucoup de bruit à l’Ouest » annonce le double All-Star. « Ça ne va pas arriver en un soir, on doit continuer à façonner notre camaraderie, notre attaque et notre défense. C’est un super groupe de gars qui en veulent, qui ont des choses à prouver. On a faim, et ce n’est pas près de changer. »