La LeBron 18 arrive en version « Low »

Les versions Low des chaussures signature de LeBron James arrivent normalement au moment du All-Star Game. L’annulation de l’édition 2021 ne change pas l’agenda de Nike, qui dévoile la LeBron 18 Low dans un coloris « Fireberry » qui accentue les différences avec la version High.

L’empeigne n’est plus en Knitposite mais en mesh, les lacets ont changé, des renforts en plastique transparents parcourent toute la base de la paire, un autre en mousse est placé au niveau du tendon : à part la bulle d’Air et la semelle, cette chaussure n’a pas grand chose à voir avec sa grande sœur.

Permettra-t-elle de corriger certains des défauts constatés lors de notre test ? Rendez-vous en février pour le savoir, avec un prix qui sera sans aucun doute inférieur.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la nouvelle Nike PG 5 « Black White » axée sur le confort et le contrôle et équipée de la technologie Air Dot Weld Strobel offrant un amorti léger et dynamique à la chaussure de Paul George.