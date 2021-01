[Programme du soir] Gros choc à Milwaukee

À 01h30, les Celtics vont ainsi retrouver les parquets face au Magic (beIN Sports 4) alors que les Bucks de Giannis Antetokounmpo défieront les Mavericks de Luka Doncic dans le même temps (beIN Sports 1).

Plus tard dans la nuit (03h00), le Jazz de Rudy Gobert sera opposé aux Hawks, alors que les Lakers retrouveront les Pelicans de Brandon Ingram et Zion Williamson (04h00). À la même heure, les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George seront eux à Sacramento, pour une rencontre diffusée sur beIN Sports 4.

