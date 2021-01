Les Clippers se défont de Pelicans très amoindris

Sans Eric Bledsoe, ni Lonzo Ball, les Pelicans ont également dû faire sans Zion Williamson face aux Clippers. Une sacrée gageure pour la troupe de Stan Van Gundy qui démarre pourtant bien en premier quart, avec Brandon Ingram et Steven Adams. Mais Pat Beverley, servi deux fois par Nicolas Batum, a réglé la mire à 3-points. Ce dernier inscrit à son tour un tir de loin pour repasser devant.

Adams se joue d’Ibaka dans la peinture et se montre entreprenant tandis que le jeune Nickeil Alexander-Walker fait bien fructifier sa titularisation. Il faut attendre la toute fin de la période pour que les Clippers reviennent à niveau avec Luke Kennard qui fait mouche de loin (28-28).

Los Angeles fait la course en tête en deuxième quart, mais sans faire d’écart. Nicolo Melli réussit un 3-points mais manque aussi plusieurs occasions de ramener les siens, alors que Brandon Ingram est surveillé comme le lait sur le feu. En face, Paul George envoie Ivica Zubac au alley-oop et Nicolas Batum réussit un nouveau 3-points en fin de possession. Les Clippers partent alors sur un 8-0 pour créer le premier avantage du match.

Kawhi Leonard et Brandon Ingram se livrent un joli duel avec le second qui compense son déficit de poids grâce à sa longueur, et contre Kawhi Leonard. NOLA est en chute libre dans ce deuxième quart perdu dans les grandes largeurs : 33-15. Pour ne rien arranger, Paul George inscrit un 3-points au buzzer de la mi-temps (61-43).

Le coup de chaud de Nickeil Alexander-Walker n’y changera rien

Batum relance les Clippers d’un nouveau tir à 3-points au retour des vestiaires, mais ce sont bien les Pelicans qui ont le vent en poupe. Alexander-Walker lance la révolte, avec Adams qui vient bâcher Leonard aussi. NAW a beau continuer son festival offensif, les Clippers parviennent à stabiliser leur navire avec Leonard mais aussi Serge Ibaka.

Bien présents défensivement, les Californiens sont néanmoins repris par la fougue de Nickeil Alexander-Walker, qui arrive à 15 points en troisième quart-temps. Kawhi Leonard va jusqu’au cercle pour le dunk et la faute et Los Angeles n’est finalement pas inquiet avant le dernier quart (83-71).

Malgré leur effectif bien amoindri, les Pels vendent chèrement leur peau. Kira Lewis et JJ Redick parviennent à ramener NOLA à -4 seulement mais ce sera le mieux qu’ils pourront faire. LKawhi eonard et les Clippers retrouvent la marche avant, aux lancers, mais aussi à 3-points pour l’ailier qui remet 10 points d’écart à 5 minutes de la fin.

Brandon Ingram n’abdique pas avec un dunk planant par-dessus toute la raquette, mais les Pels ne peuvent que constater la différence de talents, avec Paul George qui réussit au passage un tir veinard, plus la faute de Steven Adams. Nickeil Alexander-Walker fait encore tomber la pluie et établit son nouveau record personnel à 37 unités, mais Paul George rentre un nouveau 3-points et Los Angeles ne sera plus rejoint (111-106).