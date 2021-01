Quatre cas de Covid-19 à Dallas

Dallas avait fermé son centre d’entraînement le week-end dernier après les tests positifs de deux joueurs en trois jours. Maxi Kleber, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson avait alors été placés à l’isolement.

Mais ESPN a annoncé dans la nuit qu’il y avait désormais quatre cas dans l’équipe, les deux nouveaux ayant été testés positifs hier, ce qui explique l’annulation de la rencontre d’hier soir contre New Orleans.

C’est donc un quart de l’effectif qui est absent pour une durée estimée entre 10 à 14 jours en fonction des cas, alors qu’une grosse partie du reste de l’effectif sera isolé 7 jours, pour avoir été en contact avec les contaminés.

Huit joueurs dans le protocole sanitaire à Miami

Il doit y avoir huit joueurs disponibles pour pouvoir disputer un match, le prochain étant prévu mercredi soir contre Charlotte. Difficile de penser y voir les Mavs en tenue, y compris Kristaps Porzingis, pour son grand retour.

À l’instar de Dallas, Boston est également toujours dans le flou avec neuf absents dont sept en quarantaine, tout comme Philadelphie, qui en a cinq à l’isolement et d’autres à l’infirmerie.

Miami rejoint ce petit groupe avec seulement six joueurs disponibles (Precious Achiuwa, Tyler Herro, Andre Iguodala, Duncan Robinson, Chris Silva, Max Strus), huit joueurs dans le protocole sanitaire (Bam Adebayo, Jimmy Butler, Avery Bradley, Goran Dragic, Moe Harkless, Udonis Haslem, Kendrick Nunn, KZ Okpala) et trois blessés (Meyers Leonard qui souffre de l’épaule, Kelly Olynyk de l’aine et Gabe Vincent du genou). Ce dernier sera probablement disponible ce soir, mais si aucun des deux autres ne l’est, le match contre Philadelphie sera annulé.