Kawhi Leonard redécouvre les joies du « back-to-back »

Après trois ans de « load management », à gérer son physique et éviter de jouer deux matches en deux jours, Kawhi Leonard est autorisé à disputer des « back-to-back ».

Après avoir joué 37 minutes, la veille à San Antonio, l’ailier des Clippers a inscrit 31 points en 35 minutes face aux Warriors cette nuit. Selon ESPN, Kawhi Leonard n’avait plus joué deux soirs de suite depuis avril 2017 !

« Ces dernières années, j’étais blessé, et j’ai bossé pour renforcer ma jambe, et ça a pris beaucoup de temps. Mais j’ai été patient, et je suis capable de jouer » a réagi l’ailier, qui assure qu’il jouera les prochains « back-to-back ». Le prochain est dans trois semaines, face au Heat et le Magic.

Depuis son départ de San Antonio, Kawhi Leonard n’avait disputé que 60 matches sur 82 avec les Raptors, puis 57 sur 72 avec les Clippers la saison passée. Cette année, il a manqué deux matches, mais c’est à la suite du coup reçu au visage de la part de Serge Ibaka. Pour le reste, il se rapproche de sa forme optimale. Ce que confirme Tyronn Lue.

« C’est le premier back-to-back de Kawhi, et je sais qu’il est cramé, surtout après cette première fois » note l’entraîneur. « Mais la santé de Kawhi s’améliore, et il a dit qu’il se sentait bien. »