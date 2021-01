Le MVP de la nuit : Mike Conley Jr. décisif et adroit

Anthony Davis, Damian Lillard ou encore Bradley Beal pouvaient prétendre au trophée de MVP de la nuit, mais on préfère mettre en avant Mike Conley. Face aux Clippers, le meneur du Jazz réalise l’un de ses meilleurs matches sous les couleurs du Jazz avec 33 points et 7 passes en 34 minutes, avec un très propre 7 sur 14 à 3-points.

Et si on l’a choisi, c’est parce qu’il a été décisif dans le « money time » avec le 3-points qui fait mal à la sonnerie des 24 secondes, et des lancers pour repousser les derniers efforts des Clippers.

Ce qu’on retient aussi de ce « money time », c’est qu’il est impliqué dans les 11 derniers points de son équipe alors que Los Angeles était revenu à -1, et que sa relation avec Rudy Gobert est en gros progrès. Après l’écran du Français, le meneur a su lui donner la balle dans le bon tempo et au bon endroit pour que le pivot punisse les Clippers.

Mike Conley remercie Quin Snyder pour la confiance accordée

« Il a simplement fait du super travail en contrôlant tout le match, et en réalisant des actions importantes » résume ainsi Derrick Favors, tandis qu’en face, Tyronn Lue retient surtout son adresse extérieure. « On a fait du super boulot sur Mitchell et Bogdanovic avec des couvertures et des défenses différentes, mais Conley a été super, et son adresse a fait la différence. »

Pour Mike Conley, cette performance valide son bon début de saison et elle confirme qu’il est définitivement intégré au sein de l’équipe. Dans sa dernière année de contrat, il remercie Quin Snyder de lui avoir maintenu sa confiance. « J’ai vu l’équipe progresser sans que je sois impliqué. En tant que compétiteur, on veut en faire partie » explique-t-il. « Je sais que ça n’a pas été facile pour le coach, et il aurait pu prendre beaucoup d’autres décisions. Il a maintenu sa confiance en moi, il a insisté, et ça m’a donné confiance. »

Pour son coach, ce qui change, c’est que Mike Conley a désormais le feu vert pour shooter à 3-points après l’écran. Résultat : 14 tirs de loin… mais 7 réussites. Un pari payant pour Quin Snyder. « Mike est tellement malin… Si vous passez derrière l’écran, on l’encourage à shooter. Et si les défenseurs sortent, il peut aller dans la raquette. »

C’est basique mais ce qui a fait la différence cette nuit, c’est que Mike Conley n’a pas hésité à pénétrer sur sa main opposée avec plusieurs floaters main droite.

Les Clippers ont bien tenté de l’isoler de ses coéquipiers, mais il les a punis plusieurs fois dans le corner sur des bons décalages de Donovan Mitchell. C’est comme ça qu’il a mis le couvercle sur le match dans le money time.