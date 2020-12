[Programme du soir] Basket USA vous souhaite une bonne année 2021 !

La NBA ne fait pas relâche pour le réveillon avec un match dès 21h00. Les Pacers accueillent ainsi les Cavaliers (beIN Sports 1) alors que les Wizards reçoivent les Bulls à 23h00 (beIN Max Sports 4).

Dans la nuit, il y aura quelques duels intéressants, avec notamment ce Magic – Sixers à partir de 00h30, le Rockets – Kings à 01h00, avec le retour de John Wall, DeMarcus Cousins et Eric Gordon, et le Jazz – Suns à 03h00.

De notre côté, on en profite surtout pour vous souhaiter un bon débarras à l’année 2020 une très bonne année 2021, qu’on espère belle et épanouie au niveau personnel, professionnel et scolaire. On se souviendra que malgré les nombreux problèmes qui ont marqué (et interrompu) la dernière campagne, la NBA nous a tout de même offert du spectacle, avec son lot d’histoires, de records et d’émotions.

On espère que l’année à venir en sera encore remplie, avec un retour à la normale, et vous voir toujours plus nombreux pour partager ça. Faites attention à vous et à vos proches pour ce réveillon particulier, en attendant des jours meilleurs dans un futur de plus en plus proche. Encore meilleurs vœux à tous et à toutes !

