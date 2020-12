Evan Fournier rassuré par le protocole mis en place par la NBA

Alors qu’il vient de conclure la meilleure saison de sa carrière malgré une rhabdomyolyse contractée dans la « bulle », Evan Fournier entame une année charnière, la dernière de son contrat puisqu’il a finalement décidé de ne pas tester le marché de la « free agency » cet automne.

Pour une saison si importante, le contexte est très spécial. Il y a quelques semaines seulement, il était enfermé dans la « bulle » de Disney World pour terminer la saison 2019-2020 et voilà que l’exercice 2020-2021 commence déjà ce mardi soir.

« J’ai du mal à me rendre compte qu’on est en décembre et que Noël est dans quelques jours », confie-t-il à nos confrères du Monde. « Mais même si c’est une date de reprise particulière, je suis content qu’il y ait une saison. La NBA a réussi à mettre un protocole de suivi et de tests assez important, ça rassure tout le monde. »



Le Français détaille ensuite ce protocole, très strict mais qui a les faveurs de l’arrière pour ainsi éviter une nouvelle « bulle » sanitaire.

« Un test tous les jours ! Le test est fait à notre salle, où un laboratoire s’est installé. On a les résultats sur place, on doit juste rester quarante minutes, seul dans notre voiture en attendant. Au moins, après, on sait que toutes les personnes présentes sont négatives. »



« Les dirigeants de la NBA ont tellement peur de retomber dans une saison compliquée qu’ils prennent toutes les mesures possibles »

Même s’il n’a pas hésité à partager ses sensations face à la nouvelle organisation des vestiaires, où les joueurs sont séparés par une vitre, sur son compte Twitter.

« Tout est compartimenté. Les dirigeants de la NBA ont tellement peur de retomber dans une saison compliquée qu’ils prennent toutes les mesures possibles. Là, clairement, ça n’a pas vraiment de sens puisque cinq minutes plus tard, on est tous sur le terrain à se coller ! Les entraîneurs ont tout le temps des masques sur eux, et ils nous parlent avec une certaine distance. En fait, tout le monde doit avoir un masque, sauf les joueurs quand ils sont sur le terrain. »

Outre ce protocole, la grande différence pour les joueurs NBA cette saison, ce sera le huis clos, généralisé dans la plupart des salles.

« Ce que j’ai ressenti dans la bulle, c’est vraiment ce sentiment de vide. Là, on sera quand même dans notre salle. Les gradins sont assez éloignés du terrain donc on n’a pas cette sensation de jouer dans une enceinte vide. C’est beaucoup plus facile de jouer dans ces conditions que dans la bulle, où la salle très petite et les murs très proches du terrain font réaliser qu’il n’y a vraiment personne. Mais c’est vrai que les fans nous manquent. Leur énergie fait partie du jeu. »