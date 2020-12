Joel Ayayi (18 rebonds !) plane sur le choc Gonzaga – Iowa

Après une pause de deux semaines liée au Covid-19, Gonzaga retrouvait les parquets samedi après-midi, et c’était pour l’un de chocs de la semaine puisque les coéquipiers de Joel Ayayi défiaient Iowa, invaincu et surprenant troisième au classement AP, emmenée par la star Luka Garza.

Après un début de match équilibré et de grande qualité, les hommes de Mark Few ont fait le break dans la deuxième partie de la première mi-temps alors que les Hawkeyes vont rester cinq minutes sans inscrire le moindre panier et rejoindre les vestiaires avec 14 points de retard (51-37).

À la finition, un Jalen Suggs en feu qui plante 18 de ses 27 points avant la pause. Sous les panneaux, un joueur fait le ménage, et c’est Joel Ayayi. Du haut de son 1m95, le Français va récupérer 18 rebonds, dont 5 offensifs ! C’est son record en carrière, et il va signer une feuille de stats rare pour un arrière avec 11 pts, 18 rbds et 6 pds !

Après la pause, la domination des Bulldogs va se confirmer et ils vont compter jusqu’à 20 points d’avance (71-51).

Côté Iowa, Luka Garza a fait son chantier habituel avec 30 points et 10 rebonds. C’est un intérieur à l’ancienne, costaud, avec de bonnes mains. Il ne tire pas trop la couverture à lui, et on a aussi vu qu’il était en difficulté face à des adversaires athlétiques et agressifs comme Oumar Ballo. Mais il a su trouver des solutions lorsqu’il était pris à deux, et les scouts NBA ont dû apprécier de le voir aussi efficace face à Gonzaga.

Vainqueur 99-88, Gonzaga confirme son statut de favori pour le titre et sa place de numéro 1 du pays. Prochain match, mardi, face à Northwestern.