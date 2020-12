Le Top 10 de la nuit : les Rockets font le show

Rien de bien mémorable pour cette soirée de jeudi. On pourra toujours apprécier la passe de Mason Plumlee entre les jambes de Thomas Bryant ou le dunk puissant de Richaun Holmes contre les Warriors.

La première place est pour Brodric Thomas de Houston, qui monte sur deux joueurs des Spurs. Il n’est pas le seul joueur des Rockets dans ce classement puisqu’on retrouve aussi David Nwaba, pour un dunk ligne de fond, et James Harden pour une offrande entre ses jambes en direction de Christian Wood.

NB : la NBA n’ayant toujours pas signé de nouvel accord de diffusion avec beIN Sports, et bloquant les vidéos YouTube sur Basket USA et d’autres sites français, le Top 5 n’est pas lisible directement, mais via le lien…