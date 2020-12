Kyrie Irving à l’amende pour avoir zappé les médias

Le « training camp » des Nets a débuté le 1er décembre et Kyrie Irving a depuis refusé toutes les demandes d’interview. À la place, il s’est contenté d’un communiqué pour s’assurer que son message ne serait pas déformé…

« Le Covid-19 nous a tous touchés de nombreuses façons, et c’est pourquoi je prie pour la sécurité et la santé de nos communautés, tant au niveau national qu’international. Je suis vraiment enthousiaste pour le début de la saison et je prie également pour que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé. Mon objectif cette saison est de laisser mon travail sur le terrain et en dehors de celui-ci parler de lui-même. La vie a été très différente cette année et elle nous oblige, et moi aussi, à évoluer différemment. C’est le début de ce changement » expliquait-il.

Un changement que la NBA n’apprécie pas tellement, car les joueurs sont contractuellement obligés de répondre aux obligations médiatiques, notamment en se rendant disponible pour les journalistes.

La ligue a donc décidé de mettre le meneur et son club à l’amende, chacun devant payer 25 000 dollars.

Ce n’est pas grand-chose par rapport au salaire annuel de Kyrie Irving, qui va toucher 33 329 110 dollars cette saison, cette amende ne le privant que de 0,08% de ses émoluments annuels. Néanmoins, ces amendes devraient se répéter, et peut-être grossir, si le joueur de Brooklyn continue son boycott lors du redémarrage de la saison.