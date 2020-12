Tout le Jazz attendait le retour de Bojan Bogdanovic

Auteur de sa meilleure saison en carrière l’an passé, à 20 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne, Bojan Bogdanovic a malheureusement dû rater les playoffs à cause d’une blessure au poignet.

Ayant combattu la douleur pendant plusieurs mois, avec plusieurs buzzer beaters en chemin, l’international croate a finalement dû se résoudre à passer sur le billard. Une décision forcément difficile…

« C’était frustrant pour moi », reconnaît-il aisément dans The Athletic. « La récupération a été longue. C’était la première fois que j’avais une blessure majeure dans ma carrière, donc c’était difficile mentalement. »

Mais désormais de retour avec ses coéquipiers du Jazz, Bojan Bogdanovic a retrouvé le sourire, et la forme. Pour Royce O’Neale, son absence lors des derniers playoffs a certainement pesé lourd, mais une nouvelle saison va bientôt s’ouvrir, avec l’opportunité de faire mieux.

« C’est notre deuxième meilleur scoreur, on savait que ça serait difficile de compenser son absence. On est très heureux qu’il soit de retour car il est tellement important dans notre jeu avec sa qualité de tir et sa création. L’avoir à nouveau avec nous va nous permettre de construire notre collectif. »

« Il nous a clairement manqué »

Avec Derrick Favors qui vient renforcer la raquette, et la seconde unité, le Jazz dispose effectivement d’un effectif quasiment doublé sur chaque poste, ce qui emballe Rudy Gobert. Lui aussi appelé à sortir du banc, en rotation de Bojan Bogdanovic en l’occurrence, Joe Ingles se réjouit aussi du retour en forme du sniper croate.

« C’était certainement différent sans lui. C’est évidemment un joueur majeur de notre équipe. On s’est adapté sans lui mais il nous a clairement manqué. C’est super de l’avoir avec nous de retour en pleine forme. Ça va être facile de l’incorporer dans notre attaque. Son retour est un gros point positif. »

Sorti au premier tour par les Nuggets dans la bulle, le Jazz aspire à beaucoup plus. Leur effectif est séduisant, avec un savant mélange de « role players » vétérans et de jeunes stars encore en pleine ascension.

De retour au jeu, Bojan Bogdanovic a hâte de tourner la page et de rebondir avec son équipe. « Je suis heureux de ma situation actuelle. Je peux de nouveau revenir sur le terrain et tirer, c’est une excellente sensation. »