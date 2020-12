La NBA prévient que des violations du protocole sanitaire engendreront des amendes ou des suspensions

Si la NBA a plutôt bien fait respecter le protocole sanitaire dans sa « bulle » d’Orlando, malgré quelques accrocs, la ligue sait qu’il sera beaucoup plus difficile d’imposer les règles pour la prochaine saison.

Elle a ainsi mis à jour son règlement sanitaire, qui faisait déjà 134 pages et qui en fait désormais 158 !

ESPN précise ainsi que les joueurs et les staffs pourront se rendre dans certains restaurants approuvés par la ligue lors de leurs « road trip », notamment les restaurants extérieurs ou ceux dont ils auront entièrement privatisés une salle. C’était en effet un point de tension, les membres des franchises ne voulant pas se retrouver enfermés dans leurs hôtels lors de tous leurs déplacements, et cette solution est donc un compromis.

À domicile, les joueurs devront toujours éviter les bars et les boîtes de nuit, les casinos, les salles de spectacle, les piscines, les spas mais également les réunions de plus de 15 personnes en intérieur.

Les proches des joueurs et des membres des staffs devront également être testés deux fois par semaine.

Et la NBA ne rigole pas puisque les joueurs et les entraîneurs/assistants qui enfreindront ces règles (et qui se feront attraper) risquent des amendes et des suspensions. Si les infractions se répètent, les sanctions s’alourdiront. Et si les équipes des joueurs et entraîneurs/assistants en question entraînent l’annulation et le report de rencontres, les franchises pourraient perdre des choix de Draft ou avoir match perdu sur tapis vert…

La ligue explique également qu’une fois que les données sur l’efficacité et la sûreté des vaccins contre le Covid-19 seront plus claires, il sera demandé aux joueurs et aux entraîneurs/assistants de se faire vacciner.