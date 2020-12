Covid-19 : deux joueurs des Warriors positifs

Pas d’entraînement ce mardi à San Francisco. Le GM des Warriors, Bob Myers, a pris la parole pour en expliquer la raison, et selon le New York Times, il a révélé que deux joueurs de l’effectif avaient été testés positifs au Covid-19. Le début du training camp est décalé de 24 heures, et les séances individuelles débuteront mercredi.

Un décalage qui s’applique à la reprise des entraînements collectifs. Prévus dimanche, ils débuteront lundi prochain, et on ne sait pas encore si les deux joueurs en question, dont les noms n’ont pas été révélés, seront autorisés à s’entraîner.

Dans sa circulaire, la NBA stipule qu’un joueur testé positif doit être placé à l’isolement aux frais de sa franchise. Deux solutions pour lui pour revenir à l’entraînement : rester au moins dix jours à l’isolement après son test positif ou le début de ses symptômes, ou fournir deux tests PCR négatifs réalisés à plus de 24 heures d’écart.