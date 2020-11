NCAA : Virginia Tech fait tomber Villanova

Ces deux équipes n’étaient pas censées se rencontrer dans la Bulle NCAA mais comme l’équipe de Temple a dû déclarer forfait à cause d’un cas de Covid-19 dans ses rangs, Virginia Tech et Villanova se sont arrangées pour combler ce trou dans leur calendrier respectif.

Dans cette rencontre imprévue, il aura fallu une prolongation pour départager ces deux équipes, et une fin de temps réglementaire assez controversée, mais c’est bien Virginia Tech qui a réalisé l’exploit en faisant tomber Villanova (81-73).

Bien emmenés par Collin Gillespie à 25 points (dont 18 en première mi-temps), les hommes de Jay Wright semblaient partis pour s’envoler au score en 2e mi-temps, avec un 11-0 et cinq minutes sans le moindre point pour Virginia Tech. Mais les jeunes Hokies se sont accrochés jusqu’au bout, à l’image de cet ultime panier, plus la faute, de Keve Aluma, meilleur scoreur de VT à 23 points et 8 rebonds.

Une fin de match bizarre

Sur la remise en jeu, les arbitres ont bien aidé Villanova, d’abord sifflée pour une faute avant que la décision soit finalement inversée, offrant deux lancers à Justin Moore qui va envoyer le match en prolongation.

La période supplémentaire va cependant être à sens unique avec les Hokies qui prennent le contrôle d’emblée derrière 5 points de Justyn Mutts. En sortie de banc, Nahiem Alleyne apporte 20 points dont 4/6 à 3-points.

Comme la saison passée en fait – c’était face à Michigan State – Virginia Tech commence sa saison en se payant le scalp d’un favori.