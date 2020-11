Sans surprise, Mike Conley ne testera pas la « free agency »

Dans le Top 20 des plus gros salaires de la NBA avec 32 millions de dollars en 2019/20, Mike Conley Jr. avait la possibilité de tester le marché des transferts cet automne, et sans surprise, Yahoo! Sports annonce qu’il a choisi d’aller au bout de son contrat. Le meneur du Jazz, arrivé l’été dernier de Memphis, touchera donc 34 millions de dollars la saison prochaine, et il sera free agent en 2021.

Pour les dirigeants d’Utah, ça signifie que la marge de manœuvre sera très limitée pour renforcer l’équipe, et on sait déjà ce que recherche la franchise. « N’importe quel joueur qui est actif et un défenseur athlétique, et qui ne sacrifie pas le spacing en attaque est quelqu’un qui nous intéresse » avait résumé Dennis Lindsey, le vice-président de la franchise, interrogé par le Deseret News, à propos des futures recrues de l’automne.