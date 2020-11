Nouvel homme fort de Chicago, Arturas Karnisovas a séduit ses hommes

Pat Connelly connaît bien Arturas Karnisovas. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Denver, le premier étant scout auprès du second. Ainsi, quand le nouveau vice-président des Bulls a proposé un poste à Chicago à Connelly, ce dernier n’a pas pu refuser.

Surtout que le désormais nouveau vice-président en charge du personnel s’entend également très bien avec le GM Marc Eversley et son assistant GM, J.J. Polk.

« Après l’avoir côtoyé à Denver, je sais comment il aime travailler », explique le frère de Tim Connelly (président des Nuggets), en parlant du dirigeant lituanien, à NBC Sports. « Mon frère est davantage un esprit libre et un homme d’idées. Arturas, si on doit aller à l’aéroport, il veut y être deux heures en avance pour s’assurer que tout roule. Mon frère, lui, arrivera cinq minutes avant. Je me situe entre les deux. »

La méthode Karnisovas, c’est donc le contrôle ?

« Il a pris des bribes de partout où il est passé, de Houston à Denver, sans oublier son passé de joueur », poursuit Pat Connelly. « Il est tellement expérimenté, sur tous les plans et dans différents rôles. Depuis qu’on travaille ensemble, on fait beaucoup de visioconférence, via Zoom, pour établir des principes : ‘voilà comment on va parler de certaines positions’, ‘voici notre jargon pour décrire les joueurs’, ‘ça c’est notre système de valeur’. »

De son côté, Billy Donovan a été séduit par le discours de l’ancienne star européenne.

« Le mot qu’il a le plus utilisé, qui est très puissant pour moi, c’est celui de collaboration », soulignait l’ancien coach du Thunder il y a peu, au Chicago Sun Times. « Qu’on fasse équipe, qu’on construise ensemble, qu’on ait une bonne communication à tous les niveaux. J’ai apprécié ça et c’est vraiment ce qu’il en est pour moi également. »