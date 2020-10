Les franchises NBA vont pouvoir rencontrer les prospects de la Draft

La saison NBA officiellement terminée, la prochaine étape importante sur le calendrier est la Draft, prévue pour le 18 novembre. Avant ça, du 16 octobre au 16 novembre prochain, les équipes vont finalement pouvoir rencontrer les prospects, ce qui n’était pas gagné d’avance.

Selon The Athletic, la NBA a effectivement autorisé les équipes à discuter en personne avec les candidats à la prochaine Draft, mais aussi de les voir en action pour un petit workout et effectuer les habituels test médicaux. Les équipes disposent de deux « visites » possibles par joueur, mais elles n’ont droit qu’à dix visites en tout et pour tout. ESPN précise que chaque visite pourra durer au maximum 4 heures et demie. Par visite, la NBA entend un déplacement des dirigeants et du staff, trois personnes au maximum, sur le lieu de résidence du joueur, ou alors c’est au joueur, accompagné de trois personnes maximum (agent, famille…) de se rendre dans les installations des franchises.

Chaque franchise devra informer la NBA au moins 48 heures avant, et toutes les personnes présentes à ces entretiens ou ces workouts devront présenter un test PCR négatif au Covid-19 de moins de 72 heures. Sur place, le personnel devra porter un masque et limiter au maximum les contacts avec les joueurs, et devra prendre sa température toutes les deux heures.