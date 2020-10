J.J. Redick : « Les Sixers ont merdé en ne me gardant pas »

Trente millions sur deux ans. C’est le très beau contrat signé par J.J. Redick en juillet 2019 avec les Pelicans. Son dernier gros contrat, et à l’époque, le shooteur aurait bien aimé prolonger avec les Sixers. Sauf que la direction avait choisi de casser sa tirelire sur Tobias Harris et Al Horford, et Redick n’avait pas reçu d’offre digne de ce nom.

Aujourd’hui, les deux parties ont fini la saison sur des échecs : un « sweep » au premier tour pour les Sixers ; une première saison sans playoffs en carrière pour Redick.

« Ils ont merdé en ne me gardant pas. Ils ont merdé » répète Redick au micro du podcast All That Smoke. « Je pense qu’ils ont sans doute réalisé qu’ils avaient besoin d’un peu plus de tirs. Mais en ce qui me concerne, à Philly, ce n’était pas qu’une question de tirs. On a besoin de certains joueurs dans le vestiaire. On a besoin de ce type de joueurs. J’étais pote avec eux, on s’est envoyé des SMS avec Joel et Ben l’autre jour. Ils n’ont pas assez pris en compte les relations entre joueurs. »

Pour Matt Barnes, qui l’interroge, les Sixers n’ont pas mesuré combien Redick était un « glue guy » dans le groupe, au-delà de ses qualités de shooteur. Barnes estime aussi que Philly aurait dû tout miser sur Butler, plutôt que sur Harris.

Pour Redick, le problème de Philadelphie est qu’il n’y a pas de continuité autour de Joel Embiid et Ben Simmons. Chaque saison, et même en cours de saison, la direction multiplie les échanges et les recrues. Il prend d’ailleurs exemple aussi sur les Clippers qu’il connaît très bien. « Le vestiaire n’est plus le même quand il y a un départ. C’est malheureux mais on perd une présence vocale, on perd des amis et ce sont des choses qui font mal dans ce business »

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Redick a déjà annoncé qu’il se donnait encore quatre ans pour gagner un titre. Peut-être que Doc Rivers, qui le connaît très bien, va tenter de le faire revenir puisqu’il s’est engagé pour cinq ans avec les Sixers.