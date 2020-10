Lloyd Pierce fait un don à une association de victimes d’erreurs judiciaires

Pleinement investi dans les questions de justice sociale au sein du syndicat des coachs, Lloyd Pierce a profité d’un jour symbolique, le « Wrongful Conviction Day », pour annoncer qu’il allait faire un don à hauteur de 15 000 dollars à l’association « Georgia Innocence Project », qui vient en aide aux personnes qui ont été condamnées pour des crimes qu’elles n’ont pas commis.

Depuis la mort de George Floyd et le mouvement de contestation qui s’en est suivi, Lloyd Pierce a été au cœur des actions menées par le syndicat des coachs, et plus généralement au sein de la communauté. Ce don s’inscrit ainsi dans le combat contre l’injustice sociale que l’actuel coach d’Atlanta entend bien poursuivre à l’avenir.

« Quelqu’un doit prendre les rênes et parler plus fort, » a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique venant conclure les deux premières semaines du mini-camp tenu par les Hawks. « Je sais que j’ai la capacité de sensibiliser les gens. Ce que j’essaie aussi de faire, c’est de m’associer à des groupes, des organisations et des dirigeants qui se sont penchés sur ces questions et qui savent ce qu’il faut faire ensuite ».