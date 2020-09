Jae Crowder et Kelly Olynyk trouvent des points communs entre Brad Stevens et Erik Spoelstra

Jae Crowder et Kelly Olynyk sont peut-être les mieux placés pour comparer Brad Stevens et Erik Spoelstra. Les deux joueurs ont évolué sous les ordres des deux coaches, disputant à chaque fois une finale de conférence. En 2017 avec Boston face à Cleveland puis en 2020 avec Miami, contre les Celtics justement.

Les deux entraîneurs sont parmi les meilleurs tacticiens de la ligue depuis plusieurs saisons, parmi les plus intéressants à observer et à décortiquer aussi. Alors qu’ont véritablement en commun les deux techniciens ?

« La première chose qui me vient à l’esprit, c’est leur attention aux détails », explique Jae Crowder . « Les deux en parlent, transmettent cela à leur groupe et c’est nécessaire à ce niveau, à cet instant de la saison. Parce que les équipes savent exactement ce que l’autre essaie de faire. Tout est une question de niveau de détail et de vouloir imposer sa volonté. C’est un sacré compliment pour ces deux coaches. »

Plus général, Kelly Olynyk, qui a quitté Boston pour rejoindre Miami en 2017, ne dit pas autre chose.

« Il y a clairement des similarités entre les deux. Ils sont deux des meilleurs coaches de la ligue et pour le devenir, il faut faire à peu près la même chose. Il y a des différences également, et c’est ce qui les rend uniques et fait la différence entre les deux équipes. »