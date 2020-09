Aucune action du Heat dans le Top 5 de cette nuit, et comme on peut le constater, Gordon Hayward a fait le plus grand bien par ses passes, d’abord pour Daniel Theis puis pour Jayson Tatum.

On retrouve le All-Star des Celtics à la première place avec un dunk sur contre-attaque. Dommage que la NBA ne montre pas l’action dans son intégralité puisque tout est parti d’un gros contre de Jaylen Brown sur Goran Dragic.