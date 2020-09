Les Lakers n’ont plus joué depuis une petite semaine, et ils défient des Nuggets sans complexes. C’est à partir de 3h00 sur BeIN Sports, et les coéquipiers de LeBron James n’ont pas oublié qu’ils ont loupé leur entrée en matière face aux Blazers puis aux Rockets. C’était heureusement sans conséquence, mais Denver semble bien plus coriace.

Un seul absent pour ce Game 1, Will Barton toujours pas rétabli côté Denver.