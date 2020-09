La finale de la conférence Ouest en chiffres

Premiers de la conférence Ouest à l’issue de la saison régulière et vainqueurs de leurs séries face à Portland (4-1) et Houston (4-1), les Lakers vont défier les « comeback Nuggets », qui ont sorti le Jazz puis les Clippers, à chaque fois en sept manches. Présentation de cette série à travers quelques chiffres.

C’est la 7e fois que les Lakers et les Nuggets se retrouvent en playoffs. Les Lakers ont remporté les six premières confrontations. La dernière série entre les deux équipes remonte à la campagne 2012, à l’occasion du premier tour. Denver s’était alors incliné… 4-3 !

La 40e finale de conférence pour les Lakers, la 4e pour les Nuggets

Les Lakers ont remporté trois des quatre matchs face à Denver lors de la saison régulière. La dernière opposition remonte au 10 août. Les Lakers l’avaient emporté 124-121 sur un panier à 3-points de Kyle Kuzma à quatre dixièmes de seconde du buzzer. Gare toutefois aux Nuggets, qui n’aiment visiblement pas être menés 3-1…

Denver n’a encore jamais disputé de finale NBA depuis son arrivée dans la ligue en 1976-1977. En 44 ans, La franchise de Colorado avait déjà atteint la finale de conférence à trois reprises, face à Seattle en 1978 (défaite 4-2) et aux Lakers, par deux fois : en 1985 (4-1) et en 2009 (4-2). La franchise californienne compte pour sa part 39 apparitions aux finales de conférence/division, et 31 apparitions en finale NBA, deux records !

Les Nuggets ont par ailleurs remporté leurs deux premières séries après avoir été menés 3-1, une performance rarissime puisque sur les 251 séries précédentes où une formation a été menée 3-1 dans l’histoire des playoffs NBA, l’équipe menée ne s’est imposée qu’à 11 reprises, soit un petit pourcentage de 4.4% de qualification. Par ailleurs, aucune équipe n’avait réussi le même exploit plus d’une fois dans la même « postseason ».

Denver, spécialiste des séries en sept matchs

Mais les Nuggets commencent à s’habituer aux Game 7. La franchise est ainsi la première à enchaîner quatre séries de suite allant jusqu’à un septième match ! La saison dernière, Denver avait déjà sorti les Spurs en sept manches au premier tour avant d’échouer face aux Blazers en demi-finale de conférence, au terme du septième match.

LeBron James va de son côté disputer son 250e match de playoffs en carrière. Le King possède actuellement le troisième plus gros total de l’histoire de la NBA derrière Tim Duncan (251) et Derek Fisher (259). S’il a dépassé « Fish » au nombre de victoires en playoffs face aux Rockets (162), la star des Lakers devra obligatoirement qualifier son équipe en finale pour dépasser l’ancien meneur de jeu dans cette catégorie. LeBron James est déjà meilleur marqueur (7 177 points) et intercepteur (435) de l’histoire des playoffs.

Jamal Murray est lui le troisième joueur de l’histoire à scorer 40 points ou plus sur un Game 7. En 2018, LeBron James avait ainsi déjà planté 45 points au premier tour, lors du Game 7 face aux Pacers. L’an dernier, c’est Kawhi Leonard qui s’était distingué lors du dernier match de la demi-finale de conférence Est entre les Raptors et les Sixers. À 23 ans, Jamal Murray est en revanche le plus jeune joueur à réaliser pareil exploit.