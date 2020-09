Même sur un temps-mort, Russell Westbrook défend sur Danny Green…

Même lorsque le jeu est arrêté, après un coup de sifflet, les joueurs apprécient de prendre un tir. Surtout lorsqu’ils sont à la recherche d’un panier ou de rythme. Et il arrive qu’en face, le défenseur se déchire pour le contrer ou le gêner.

Cette nuit, Russell Westbrook est allé encore plus loin puisque après l’annonce d’un temps-mort, il a empêché Danny Green de prendre un tir ! A 2 sur 7 à 3-points sur le match, le shooteur des Lakers a compris que le meneur des Rockets ne le lâcherait pas, et il a laissé tomber…

« Pas de shoot supplémentaire ! » s’est justifié Westbrook en conférence de presse. « S’il veut, il peut shooter demain ou avant le match. Mais à titre personnel, et mes gars le savent, je ne veux pas donner le moindre avantage à un adversaire. Rien du tout ! Je veux leur faire savoir que je suis là, et qu’à chaque fois qu’ils prendront un tir, on sera juste devant eux. »