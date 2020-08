Face aux dribbleurs du Thunder, les Rockets pris au piège de leur stratégie défensive

C’est la trouvaille de Billy Donovan pour contrer les Rockets et revenir dans la série. En optant pour un « very small ball » contre Houston, le coach d’Oklahoma City parvient à gêner James Harden et compagnie.

Notamment en défense. Car celle des Rockets, si efficace depuis la reprise dans la « bulle » et dans les deux premiers matches de la série, est basée sur les changements rapides pour contrer les écrans. Ainsi, les attaques sont obligées de jouer le un-contre-un car elles n’arrivent pas à créer des décalages.

Sauf qu’il y a alors deux problèmes à éviter. Déjà, ne jamais baisser d’intensité, car on peut vite être puni. Ce qui s’est passé en seconde mi-temps du dernier match.

« On n’a pas défendu pendant plusieurs instants de cette rencontre », regrettait P.J. Tucker, en analysant le Game 4. « On n’a pas fait ce qu’on avait réussi dans les deux premières manches. On n’a pas perdu ce match uniquement sur la dernière possession, mais sur une succession d’absences. On n’a pas assez appliqué nos principes défensifs. »

« Le Thunder a des extérieurs très forts pour aller vers le cercle, donc les arrêter devient très dur »



Ensuite, si l’équipe adversaire aime jouer le un-contre-un, alors la tactique des Rockets perd en pertinence. Avec Chris Paul, Dennis Schroder et Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder est armé pour ces séquences. C’est sur une pénétration, où il a débordé son défenseur, que l’Allemand a tué le Game 4 dans les ultimes secondes.

« C’est toujours inquiétant », reconnaît Mike D’Antoni, quand il évoque la puissance d’Oklahoma City dans ce domaine. « Je pense qu’on doit faire mieux et croire encore davantage en nos principes. On va s’adapter. Face à de tels joueurs, qui sont très bons, ça peut arriver. Pendant trois matches, la défense était très bonne. »

Les joueurs de Billy Donovan jouent près de 20 isolations par match (19.8 exactement), soit le plus gros total des playoffs et le double de leur moyenne de la saison régulière.

« Habituellement, notre défense qui change beaucoup, quand elle est très agressive, force les attaques à jouer le un-contre-un », rappelle P.J. Tucker, le capitaine de la défense à Houston. « C’est ce qu’on recherche. C’est notre force normalement. Le Thunder a des extérieurs très forts pour aller vers le cercle, donc les arrêter devient très dur. Mais on doit stopper ces pénétrations, les couper de l’accès au panier. »

Robert Covington affirme également que les Rockets ont « donné trop de pénétrations, trop de shoots » dernièrement et annonce des « ajustements » pour le Game 5 (ce mercredi à 00h30). Les aides défensives des Texans dans la raquette, qui ont gêné Shai Gilgeous-Alexander dans le Game 1, doivent être plus présentes et les rotations plus rapides, sinon le trio d’extérieurs du Thunder va continuer de se régaler.