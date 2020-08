[Programme du soir] Les Bucks et les Lakers entrent en lice

La première soirée de playoffs a eu son lot de suspense et de rebondissements. Les quatre matchs de ce soir promettent d’être au moins aussi intenses !

Avec Milwaukee d’abord, qui espère marquer le coup pour son entrée en lice face au Magic à partir de 19h30. Viendra ensuite le duel entre Indiana et Miami qui devrait faire des étincelles, notamment entre Jimmy Butler et TJ Warren (à partir de 22h00). Ces deux rencontres seront à suivre en direct sur beIN Sports 1.

À l’Ouest, on trouve également deux chocs au menu de cette soirée, avec Houston – Oklahoma City et les retrouvailles entre James Harden et Chris Paul, anciens coéquipiers aux Rockets (à partir de 00h30).

Le duel entre les Lakers du tandem LeBron James – Anthony Davis et les Blazers du duo Damian Lillard – CJ McCollum débutera à 03h00. Les Angelenos tiendront-ils leur rang face à l’invité de dernière minute des playoffs ?