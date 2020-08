Les Raptors terminent la saison régulière sur une victoire

Comme prévu, les deux coaches ont fait tourner. A Toronto, Kyle Lowry, Fred VanVleet, Serge Ibaka et Pascal Siakam sont en survêt’. Côté Denver, c’est le cinq habituel dans la « bulle », et Mike Malone a reposé ses titulaires après la pause.

A l’arrivée, Toronto s’impose 117-109 et on aura apprécié l’activité de Stanley Johnson, très intéressant depuis deux matches. Tout comme Paul Watson qu’on a découvert dans cette « bulle », et qui a fait lever tout le banc par son opportunisme et ses qualités athlétiques. Une victoire maîtrisée des Raptors, sans doute la meilleure équipe de l’Est depuis la reprise.

A Denver, toujours pas de Will Barton, ni de Gary Harris, et c’est inquiétant avant d’affronter le Jazz.