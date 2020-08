A Boston, tous les voyants sont… au vert

Boston semble avoir rapidement trouvé son rythme de croisière. Après des débuts hésitants (deux défaites sur les trois premiers matches), les troupes de Brad Stevens rassurent depuis quatre matches pour autant de victoires avec notamment une pointe à 149 points face à Brooklyn (149-115) et un succès référence contre le champion en titre, la seule défaite de Toronto jusque là (122-120).

Même si tout n’est pas encore parfait, les Celtics ont démontré hier qu’ils étaient sur la bonne voie en disposant des Grizzlies, bête blessée en besoin urgent de victoire mais qui a rapidement dû se rendre à l’évidence, les C’s sont prêts pour la suite.

« Je pense que nous le sommes, a déclaré Jayson Tatum en visio-conférence, pierre angulaire de ce dernier succès avec 29 points à 10/13 au tir. C’est clair qu’on continue encore à s’améliorer, comme on l’a fait depuis le premier match joué ici et jusqu’à maintenant je pense. On continue comme ça à chaque match et c’est tout ce qu’on veut à cette période de la saison, continuer à progresser ».

La force du collectif

Si Jayson Tatum a rapidement retrouvé son rendement de All-Star après une première sortie cata à 2/18 au tir, ce sont également toutes les autres pièces du puzzle qui commencent à s’assembler et à bien jouer ensemble. Face à Memphis, la formation de Brad Stevens a distribué 29 passes décisives sur 44 paniers (25 en moyenne par match dans la « bulle »).

Aux côtés de Jayson Tatum, six joueurs ont également scoré au moins 8 points, dont deux ont atteint la barre des 19 unités. Deux de ses lieutenants les plus fidèles, sources d’inquiétude en début de campagne mais qui ont répondu présent, Gordon Hayward et Kemba Walker. Les Celtics sont peut-être sur la bonne voie, mais Brad Stevens sait que le chemin est encore long.

« Nous espérons que nous pourrons continuer à nous améliorer, a-t-il lancé. La circulation du ballon a été bonne contre Memphis et les gars se couvrent bien les uns les autres, mais nous savons que nous avons une petite semaine, voire une semaine, avant d’attaquer les playoffs, donc nous avons intérêt à progresser ».

Dernier examen de passage demain contre Washington (18h).