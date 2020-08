Pour Jerry West, les Clippers ont une fenêtre de 5 ans

Qui aurait pu croire qu’un tel « winner » terminerait sa carrière de dirigeant au sein d’une franchise qui a longtemps eu l’étiquette de franchise de « loser ». Mais même à 82 ans, Jerry West semble toujours maîtriser l’art du crossover et du challenge.



Membre du conseil d’administration des Warriors, une équipe en pleine expansion, depuis 2011, Jerry West se dirigeait vers une retraite bien méritée, au sommet… avant de céder à un nouveau challenge, à l’âge de 79 ans, en juin 2017 : endosser le rôle de conseiller spécial du propriétaire des Clippers, Steve Ballmer. Dans un entretien avec l’emblématique photographe Andrew Bernstein, il révèle que c’est également sa passion pour le basket et son insatiable esprit de compétition qui l’ont amené à accepter la proposition des Clippers.

« Tout d’abord, il y a Steve Ballmer… Quand tu es près de lui, il est contagieux, tu vois ?, explique-t-il au LA Times parmi les raisons de son choix. C’est le gars le plus direct. Il ne tourne pas autour du pot. Et je suis encore trop compétitif pour rester assis là à ne rien faire. Je suis trop compétitif. Et bien sûr, tu sais, quand quelqu’un te veut, ça fait toujours du bien. Ils sentent que tu as encore quelque chose à donner. Et je n’étais évidemment pas désiré ailleurs. C’était juste un bon sentiment. »

« Espérons que la meilleure équipe gagnera, et je pense que nous avons la meilleure équipe »

La tournure des événements lui a donné raison puisque après une progression constante, les Clippers sont désormais de sérieux prétendants au titre avec le MVP des Finals 2019, Kawhi Leonard, dans leurs rangs et en mesure de se maintenir au meilleur niveau sur le long terme.

« Certaines des choses qui ont été faites ici en peu de temps sont assez remarquables, a-t-il souligné. Il reste probablement cinq ans pour que cette équipe soit vraiment bonne, parce que tous ces joueurs vont être dans la fleur de l’âge. Et quand je regarde les autres équipes vieillir, regardez l’âge des joueurs, nous devrions être en place pendant un certain temps à Los Angeles. »

Les planètes sont alignées pour offrir à Jerry West un dernier challenge des plus excitants à relever dans sa ville de cœur avec la possibilité de marquer l’histoire, les Clippers n’ayant encore jamais décroché un titre de champion NBA.

« L’histoire des Lakers et les gens qui ont joué ici, ça ne va jamais disparaître. Mais à partir de maintenant, quand les Clippers auront une nouvelle salle, ils auront leur propre groupe de fans. Ils vont être complètement différents des fans des Lakers. Et c’est ce qui rend la vie si intéressante, je pense. Espérons que la meilleure équipe gagnera, et je pense que nous avons la meilleure équipe. »