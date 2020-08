Kemba Walker a sérieusement pensé signer chez les Knicks l’été dernier

Avant de rejoindre les Celtics, via un sign-and-trade de 141 millions de dollars sur quatre ans, Kemba Walker a longtemps été considéré comme une cible très sérieuse pour les Knicks.

Le meneur de Charlotte n’était peut-être pas le plan A de New York, qui visait le duo Kyrie Irving – Kevin Durant, mais il était sans doute leur plan B. D’ailleurs, le natif du Bronx confirme qu’il a pensé rejoindre Big Apple.

« Pour être honnête, oui, c’était très, très sérieux », explique-t-il au podcast de The Ringer. « À un moment donné, c’était très, très sérieux. »

Mais pourquoi est-ce que ça ne s’est pas fait, alors ?

« Avant que Boston n’entre en jeu, les Knicks étaient l’une de mes priorités, en fait, parce que je pensais qu’ils allaient faire signer un autre joueur. Mais ça n’a pas fonctionné. »

Qui est ce deuxième joueur qui aurait permis de faire signer Kemba Walker à New York ? Quand on demande au meneur si son nom rime avec Slevin Lurant, il répond que non, et il ne s’agit donc pas de Kevin Durant. Peut-être qu’il s’agit de Tobias Harris, qui avait finalement rempilé aux Sixers pour 180 millions de dollars sur cinq ans.

« C’est tout ce que je peux dire », conclut Kemba Walker, qui refuse donc de donner le nom du joueur en question. « Les Knicks étaient clairement une priorité, à un moment donné. »