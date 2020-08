En feu à 3-points, Damian Lillard écœure les Nuggets !

Les grands gabarits de Denver mettent à mal la défense de Portland dès le début du match. Derrière dix points d’un Michael Porter Jr toujours aussi chaud, ils prennent rapidement les devants (20-12). Un temps mort de Terry Stotts relance les Blazers et Damian Lillard enfile trois tirs primés de suite pour passer à lui seul un 9-0 aux Nuggets. Après un début de rencontre très offensif, les deux équipes ralentissent mais Portland, grâce aux 14 points de Lillard, garde un minuscule avantage (28-27).

Portland fait parler la poudre

Le deuxième quart-temps tourne rapidement à l’avantage des joueurs de l’Oregon. Gary Trent Jr prend le relais de Lillard et confirme sa grande forme du moment. Meilleur tireur à 3-points dans la bulle d’Orlando, il allume la mèche et termine la mi-temps à 3 sur 3 de loin. Carmelo Anthony fait lui aussi mouche derrière les 7m25 alors que Nikola Jokic, frustré, enchaîne les pertes de balles. C’est Damian Lillard qui met un point d’exclamation à cette période en marquant son sixième 3-points pour donner treize longueur d’avance aux Blazers à la pause (62-49).

Au retour des vestiaires, Portland continue son festival longue distance (23 tirs primés, record de franchise !). Les Nuggets montrent un autre visage mais peinent à réduire leur retard, la faute à un Damian Lillard incandescent. Le meneur All-Star marque d’ailleurs sept points de suite dont un 3-points avec la faute pour garder les Blazers à +12 (87-75). C’est P.J. Dozier qui relance toutefois Denver. Bien épaulé par Bol Bol et Jerami Grant (18 points), ce trio inédit hausse le ton en défense et passe un 12-2 à leurs adversaires, mais un nouveau tir de loin de Gary Trent permet à Portland de stopper l’hémorragie (92-87).

Denver en roue libre, Lillard en mode playoffs

Michael Porter Jr confirme le sursaut de son équipe en terminant un 6-0 pour entamer le dernier quart temps et donner l’avantage à Denver pour la première fois depuis le premier quart temps (93-92). Alors que Mike Malone décide de laisser Nikola Jokic et Jerami Grant sur le banc lors de ce back-to-back, Damian Lillard ne se fait pas prier pour prendre les choses en mains. L’All-Star dissèque la jeune défense du Colorado sur pick & roll, marque son dixième 3-points de la soirée, enchaîne les passes décisives pour Jusuf Nurkic et C.J. McCollum pour remettre son équipe devant au score (105-102).

Michael Porter essaie bien de relancer la machine mais Denver est au bout du rouleau. Le trio Lillard – Nurkic – Trent Jr porte alors l’estocade grâce à un 11-2 qui porte l’écart à +10 avec moins de trois minutes à jouer (118-108). Avec cette nouvelle victoire, Portland se rapproche encore un peu plus de la huitième place à l’Ouest. Les coéquipiers de Lillard sont 9e avec 32 victoires, comme Memphis, 8e.