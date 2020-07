La NBA nomme Oris Stuart en charge de l’inclusion et de la diversité

En poste depuis cinq ans en tant que vice-président exécutif responsable de l’inclusion des minorités et de la diversité, Oris Stuart est désormais le patron d’un département de plus en plus stratégique.

Adam Silver a souligné le travail réalisé par Oris Stuart depuis 2015, saluant « son engagement à former nos employés et à promouvoir l’inclusion à tous les niveaux de notre organisation ».

Oris Stuart supervisera « les stratégies de diversité et d’inclusion pour la NBA, la WNBA, la G-League et la NBA 2K League et ses équipes, soutiendra la croissance et le développement de la main-d’œuvre mondiale de la NBA et renforcera les engagements pour attirer, retenir, développer et engager des talents divers », a précisé la ligue.

Dans le « Racial and Gender Report 2020 » dirigé par l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport, chargé de mesurer l’accession des femmes et des personnes issues des minorités à des postes de responsabilité, la NBA fait ainsi office de bon élève de manière générale mais reste perfectible.

Elle ne compte par exemple que trois femmes ou personnes issues des minorités sur des postes à haute responsabilité comme directeur ou président au sein de ses 30 franchises (Cynthia Marshall des Mavs, Fred Whitfield des Hornets et Masai Ujiri des Raptors). Ce sera à Oris Stuart de veiller à ce que la NBA poursuive son travail en la matière, comme l’ont réclamé les joueurs suite au mouvement ayant suivi la mort de George Floyd.