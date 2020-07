Objectif défense pour les Celtics à la reprise

Comme le dit l’adage, « l’attaque fait gagner des matchs mais la défense fait gagner des titres ». Et il risque de prendre encore un peu plus son sens lors de la reprise, pour les 22 formations engagées à Orlando. En particulier pour les Celtics, l’une des trois équipes de NBA (avec les deux de Los Angeles) à se trouver à la fois dans le Top 5 de « l’offensive rating » et du « defensive rating ».

Avec Kemba Walker, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Daniel Theis ou encore Gordon Hayward, la franchise du Massachusetts dispose en effet de plusieurs éléments capables d’avoir un impact positif offensivement et/ou défensivement. Problème : avec les blessures, tous n’ont pas été en mesure d’évoluer durablement ensemble jusqu’à présent. Ce qui interroge encore quant au plein potentiel de ce groupe.

Mais s’il y a bien une chose dont est certain Gordon Hayward, interrogé par NBC Sports, c’est de l’importance de la défense en cette fin de saison.

« Je pense que l’accent va être mis sur la défense. Notre attaque pourrait être un peu plus à la traîne car nous n’avons pas joué ensemble [depuis longtemps]. Cela prend du temps pour trouver ses habitudes et c’est à la fin de l’année que vous connaissez les systèmes de jeu qui fonctionnent vraiment bien. […] Donc cela prendra certainement plus de temps qu’en défense où notre polyvalence nous aidera beaucoup, tout comme la profondeur de notre effectif. Si notre attaque n’est pas au point au début, nous nous donnerons une chance [de gagner] en jouant très dur en défense. Et je pense que ce sera, à coup sûr, une priorité pour nous et pour les autres équipes. »

Le salut des « C’s » passera par la défense

Avant que le jeu ne soit arrêté, Boston possédait le quatrième meilleur « defensive rating » de la ligue avec 106.2 points encaissés (sur 100 possessions). Seuls les Bucks, les Raptors et les Lakers faisaient mieux dans ce domaine.

Dans les faits, ils affichent d’ailleurs un bilan de 14-4 lorsqu’ils encaissent 100 points (ou moins). Ils sont même carrément invaincus lorsqu’ils limitent leurs adversaires à 95 points (ou moins), avec un très joli 11-0.

Des résultats qui font dire à Brad Stevens que la réussite de son équipe dépend surtout de sa capacité à exceller dans le secteur défensif. « Nous en avons parlé toute l’année. Si nous ne sommes pas capables de faire le pressing sur le ballon et si nous ne perturbons pas [l’adversaire] de ce côté du parquet, alors nous n’irons pas bien loin. »

LEXIQUE

Offensive rating : estimation du nombre de points marqués par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions

Defensive rating : estimation du nombre de points encaissés par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions