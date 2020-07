Covid-19 : Adam Silver se dit prêt à annuler la reprise si trop de joueurs sont contaminés

Pour l’instant, la NBA entend bien poursuivre son plan. Les tests effectués la semaine dernière avaient justement pour ambition d’isoler les joueurs touchés par le Covid-19, qu’ils soient symptomatiques ou pas, et le taux de 5.3% de contaminés (16 joueurs sur les 302 testés) était finalement assez faible et permettait de continuer.

Sauf que le retour de tous les joueurs dans la ville de leur club a entraîné une hausse soudaine des cas positifs, avec bien sûr les Nets, mais également les Nuggets ou encore trois joueurs des Pelicans…

C’est finalement logique, étant donné que la directrice du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies a expliqué que l’épidémie était désormais dans une phase incontrôlable aux États-Unis. Avec des flambées un peu partout, notamment en Floride où doit avoir lieu la reprise de la saison NBA, Adam Silver voit tout son plan être remis en question. Même s’il assure que l’idée tient toujours la route.

« Nous ne sommes jamais à pleine vapeur, quoi qu’il arrive », a-t-il ainsi répondu hier, face aux journalistes. « Une chose que nous avons appris sur ce virus, c’est qu’il est très imprévisible, alors nous et nos joueurs, ainsi que leur syndicat, nous examinons les données quotidiennement. S’il y avait quelque chose à changer qui sortait du cadre de ce pour quoi nous jouons, nous reverrions certainement nos plans. »

La ligue a-t-elle fixé un nombre de contaminés limite, afin d’annuler la reprise s’il est atteint ?

« Nous faisons des tests tous les jours. Nous n’avons pas donné de chiffre précis, mais si nous constations un grand nombre de cas et que le virus se répande dans notre communauté, ce serait bien sûr une raison pour arrêter. »

« Je suis absolument convaincu que ce sera plus sûr sur ce campus qu’en dehors, car il n’y a pas beaucoup de situations où il y a des tests de masse sur les employés asymptomatiques »

Sans doute que si trop de stars doivent être isolées, et que les effectifs sont trop amputés pendant la préparation, la NBA sera forcée d’annuler la reprise à Disney World. Mais ce n’est pas encore le cas et Adam Silver répète que la « bulle » sera finalement plus sûre que l’environnement extérieur pour les joueurs.

« Nous allons voir au fur et à mesure », reprend le commissionner. « Si les cas sont isolés, c’est une chose. Une grande partie de notre choix sera lié à notre compréhension de la façon dont notre communauté a été infectée. Cela fera partie de notre jugement quant à savoir si nous devons continuer. Mais il est certain que si nous avons beaucoup de cas, nous allons arrêter. Vous ne pouvez pas fuir ce virus. Je suis absolument convaincu que ce sera plus sûr sur ce campus qu’en dehors, car il n’y a pas beaucoup de situations où il y a des tests de masse sur les employés asymptomatiques. »

Une vision partagée par Mark Cuban.

« Ça n’a rien changé », explique le propriétaire des Mavericks au sujet de l’inquiétude liée à la hausse du nombre de cas. « Il y a évidemment des risques, mais chaque jour, la science s’améliore et la réponse médicale est devenue plus fine. Écoutez, le nombre de cas vous montre qu’il faut être mis en quarantaine, qu’il faut être en sécurité, qu’il faut être diligent, qu’il faut porter nos masques et prendre les précautions nécessaires, et c’est exactement ce que nous ferons. Si la population de toutes ces villes, y compris Dallas, avait suivi ces mêmes précautions et n’avait pas eu trop confiance dans le fait que tout cela était derrière nous, nous ne vivrions pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd’hui. Je pense donc que la bulle mettra en fait nos joueurs en sécurité. »