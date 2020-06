Des employés de Disney World s’opposent à la réouverture des parcs

Si la NBA doit y prendre ses quartiers à partir du 7 juillet avec l’arrivée des 22 franchises pour y terminer la saison, c’est le 11 juillet que Disney World a prévu de rouvrir ses parcs avec d’abord les Magic Kingdom et Animal Kingdom, puis l’EPCOT et les studios Hollywood quatre jours plus tard.

Au total, cela concerne 70 000 employés, et certains d’entre eux viennent de lancer une pétition contre cette réouverture qu’ils estiment dangereuse et prématurée alors que les Etats-Unis battent des records de cas de Covid-19, et la Floride en particulier. Déjà signée par 7 000 personnes, cette pétition explique que « le virus n’est pas parti, et que malheureusement, c’est devenu pire dans l’Etat de Floride« .

Pour ces employés, les parcs ne sont pas des « activités indispensables », et ce n’est pas juste que les employés risquent leurs vies, et celles de leurs proches : « Les personnes sont plus importantes que les profits. »

Du côté de la direction de Disney, on affirme sur CNN que « la sécurité et le bien-être des employés et des clients » sont les priorités du plan de reprise, et que les dirigeants sont en contact permanent avec les syndicats sur les protocoles de santé et de sécurité conformes aux directives des experts en santé publique.

La direction de Disney rappelle aussi que le nombre de visiteurs sera limité, que le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs et les employés, et que les animations qui provoquent des attroupements comme les parades et les feux d’artifices sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.