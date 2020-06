Danny Green : « On donne l’impression d’être divisés, mais nous sommes sur la même longueur d’onde »

Représentant des Lakers auprès de l’union des joueurs, Danny Green est dans une position inconfortable. Alors que sa franchise est favorable à la reprise de la saison, deux joueurs, Dwight Howard et Avery Bradley, font partie des éléments les plus actifs contre ces mêmes reprises, estimant que le combat pour la justice sociale est plus important que la fin de la saison.

Pour Green, comme pour LeBron James, les deux ne sont pas incompatibles, et la reprise de la saison pourrait même amplifier le message des joueurs. « Je pense qu’on peut utiliser la plate-forme à notre avantage et le renforcer » a-t-il déclaré dans le podcast de Caron Butler. « J’insiste, j’entends les deux parties. Mais je pense que nous pouvons le faire facilement, et je pense qu’avec les médias sociaux et toutes les plateformes actuelles et les gens qui nous regardent, ils seront encore plus à l’écoute quand nous serons là-bas« .

Pour Green, l’idée d’une scission à l’intérieur de l’union des joueurs est simplement née du fait que les médias sont à l’affût d’informations, et que tout est amplifié en cette période de vaches maigres. « Les médias essaient de suivre tous les contenus partagés par les gens, toutes les conférences sur Zoom, tous les podcats, tous les articles et de voir qui fait quoi. Lorsque les matches reprendront, ils n’auront plus besoin de le faire. Ils pourront regarder la télévision et écouter exactement ce qu’on dira, et écouter exactement quelles sont nos passions. Il y aura des caméras partout à Orlando, ils verront exactement ce qu’on veut et ce qu’on fait. Je pense donc que c’est un avantage pour nous d’aller là-bas et d’utiliser cette plateforme pour maintenir ce mouvement en vie. De toute façon, nous pouvons prendre position, et cela en dira beaucoup, mais je ne crois pas qu’on puisse imaginer l’impact qu’aura cette plateforme sans jouer. »

« Que nous allions ou pas à Orlando, nous devons avancer de manière unifiée »

Pour illustrer ses propos, il évoque le cas d’Avery Bradley. L’arrière des Lakers est peu présent sur les réseaux sociaux, et son impact est moindre. « S’il va à Orlando, il fera des interviews. S’il réalise un grand match ou un gros quart-temps, il parlera aux médias. Et même s’il ne réalise pas un grand match, il parlera aussi aux médias. Après les matches, ils l’écouteront parler des manifestations, de l’injustice sociale, du mouvement… Pour des gars qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, ou qui sont peu suivis, c’est mieux pour le tout le monde d’être là et d’être unis« .

Au final, l’ancien shooteur des Raptors et des Spurs assure que les joueurs sont unis, et qu’il ne faut pas se fier aux fuites. « J’entends la position des gars qui parlent de prendre position en ce moment. Collectivement, nous le pensons tous. Je pense simplement qu’il y a trop de choses qui fuitent avant qu’on puisse avancer de manière unie. On donne l’impression d’être divisés, mais je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. On aura plusieurs visioconférences. Nous avons une réunion avec les Lakers cette semaine, et j’espère une autre réunion avec la NBA. J’espère qu’il n’y aura pas d’autres médias dans ces réunions, où les choses fuitent avant qu’on puisse avancer ensemble et que nous décidions comment nous allons procéder. Que nous allions ou pas à Orlando, nous devons avancer de manière unifiée« .