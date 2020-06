Pour le lancement de la PS5, Sony dévoile les premières images de NBA 2K21

Alors que l’édition 2020 n’a pas forcément convaincu tous les fans NBA, NBA 2K21 pourra compter sur la nouvelle génération de consoles pour relancer les ventes.

En tout état de cause, le trailer du prochain jeu sur PS5 vient de sortir et il est bluffant de réalisme. On y voit la nouvelle star de la Ligue, Zion Williamson, en pleine séance d’entraînement avec un ultime dunk dont il a le secret.

Les graphistes ont visiblement mis le paquet sur le gros plan du visage de Zion (et beaucoup de sueur, ce qui a déjà fait rire la Twittosphère) et c’est réussi. Reste à voir si le jeu en lui-même, le gameplay en l’occurrence, seront à la hauteur d’attentes déjà déçues dans le passé.

Quant à la cover, 2K laisse encore planer le suspense sachant que Zion Williamson pourrait céder sa place à Kobe Bryant en guise d’hommage.