Davis Bertans s’est exprimé sur les différences fondamentales entre les deux franchises qu’il a connues jusqu’ici en NBA : les Spurs, de 2016 à 2019, puis les Wizards depuis le début de saison.

S’il a gardé de très bons contacts avec Gregg Popovich et que sa cote de popularité demeure assez élevée auprès des supporters de San Antonio, le Letton a estimé qu’on le considérait davantage dans le schéma de jeu de l’équipe, mais aussi que la discussion entre joueurs et coaches était plus ouverte.

« À San Antonio, j’étais juste un shooteur de spots, » a-t-il rappelé. « Ça m’a donné une super expérience là-bas, mais en même temps, ça a été vraiment fun de retrouver la façon que j’avais de jouer avant ».

La méthode Spurs qui a pourtant fait ses preuves

Gregg Popovich en prend aussi un peu pour son grade, Davis Bertans ayant glissé qu’il avait trouvé « plus de démocratie » dans le vestiaire des Wizards.

« Je trouve que la plus grosse différence, c’est probablement qu’il a un peu plus de démocratie chez les Wizards qu’à San Antonio, » a-t-il ajouté. « La plupart du temps, ce que Pop dit, c’est la vérité. Et il n’y a que très peu de gens, depuis longtemps, qui ont été en mesure de dire quelque chose de différent et pour lequel Pop a été d’accord. Il faut être sûr à 100%, à 150% même, avant de se lancer pour dire quelque chose qui irait à l’encontre de son discours. Avec les Wizards, il y a plus de démocratie. Tu peux avoir tes opinions et être à l’aise avec. Il ne t’arrivera rien même si tu as tort, quelqu’un sera là pour rectifier ».

En revanche, le succès de la méthode Spurs et l’habitude de gagner ont forcément marqué le shooteur.

« C’est une autre différence, San Antonio était en playoffs bien avant que j’y arrive, depuis 18 ans de suite. Les Wizards, eux, ont fait des allers-retours. Je pense que la différence a peut-être été cette mentalité au moment d’attaquer le training camp. À San Antonio, on ne parle pas d’entrer en playoffs. On parle de gagner un titre, dès le premier jour. Toute la préparation est faite pour ça. Et c’est la mentalité qu’ils ont depuis longtemps ».