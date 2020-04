Où en est Klay Thompson ?

Plus les semaines de coupure passent, plus les joueurs blessés récupèrent, et certains pourraient même effectuer leur grande rentrée si la NBA devait reprendre pour terminer la saison. C’est le cas peut-être de Klay Thompson, absent des terrains depuis sa grave blessure au genou survenue dans le Game 6 des Finals.

Avant la coupure, le 11 mars dernier, le shooteur des Warriors avait été autorisé à effectuer quelques exercices de tirs à l’entraînement, et six semaines plus tard, sans doute qu’il se rapproche un peu plus d’un retour.

« Il est frustré de ne pas pouvoir s’entraîner avec ses coéquipiers. Il s’entraîne de son côté comme tout le monde » explique son père Mychal Thompson, interrogé par USA Today. « Il ne peut pas s’entraîner avec les autres en groupe. Il faut trouver un endroit pour shooter et faire ses propres exercices. Ces gars savent ce qu’il faut faire. On fait ses sprints seul, et on peut trouver un gymnase. Trouver la clé d’un gymnase et aller shooter. Tous ces gars ont des possibilités avec un gymnase« .

Pour autant, est-ce que Klay Thompson a reçu le feu vert du staff des Warriors pour s’entraîner normalement au moment de la reprise ? « Je n’en sais rien » répond le père du joueur. « Il marche bien. Qui sait s’il est autorisé à rejouer ? Il a besoin du feu vert des médecins et des Warriors. Il n’en ont pas encore parlé. »