Dwane Casey applique la même recette à Detroit qu’à Toronto

« On n’est pas au plus bas, disons qu’on plutôt au milieu d’une construction qu’autre chose ». La mission ne s’annonçait pas évidente, mais Dwane Casey a pris son courage à deux mains pour défendre son bilan de la saison.

Alors que Detroit en était à 13 revers sur ses 14 derniers matchs après les départs de Reggie Jackson et Andre Drummond et pointait avec un bilan catastrophique de 20 victoires pour 46 défaites, Dwane Casey avait des arguments dans sa manche pour rééquilibrer la balance.

Son équipe a ainsi été touchée par de très nombreuses blessures, notamment de Luke Kennard et bien sûr Blake Griffin, qui n’avait disputé que 18 matchs avant le début de la suspension.

Passé ce constat, le bilan est même positif, la franchise ayant développé ses jeunes éléments avec un certain succès.

« On a donné plus de minutes à Christian Wood et son développement s’est accéléré. Svi Myhailiuk a également pointé le bout de son nez et s’est amélioré. On a donc pris notre malheur du bon côté en faisant jouer les jeunes, en leur donnant une chance de se développer, à travers cette phase de reconstruction », a poursuivi Dwane Casey qui aurait pu également mentionner Sekou Doumbouya, Bruce Brown ou Thon Maker dans une moindre mesure.

La même recette qu’à Toronto

De manière imparable, avec les blessures d’un côté et cet accent mis sur la jeunesse, les Pistons ne pouvaient pas espérer grand-chose, si ce n’est une bonne place pour la prochaine Draft.

Dwane Casey a ainsi dû se résoudre à voir ses jeunes protégés se tromper pour mieux les accompagner dans le droit chemin dans l’espoir de meilleurs lendemains, comme il l’a déjà expérimenté lors de ses débuts à Toronto.

« Tu ne peux pas les mettre à l’écart quand ils se trompent. Mais vous prenez le bon côté de chaque situation, c’est ce que j’ai appris en passant par ça. Je vois que maintenant, ici à Detroit, on est dans la même situation qu’à Toronto, lorsqu’on était jeunes, inexpérimentés, essayant de développer un jeune joueur comme on pouvait le faire avec DeMar DeRozan, et au bout du tunnel, il y a la lumière. Si je n’avais pas connu ça auparavant, j’aurais sans été bien plus déprimé et derrière tout le monde, mais je vois vraiment qu’on utilise la même recette que celle qu’on avait à Toronto ».

Reste désormais à convaincre les fans que la patience vaudra le coup. De ce côté là, Dwane Casey est également assez confiant. « Les fans ont été formidables, parce qu’ils comprennent. Ils savent ce qu’ils veulent, donc ça a été un défi pour nous, mais le staff prend du plaisir, que ce soit à enseigner, travailler et développer ».