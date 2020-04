Tournoi NBA 2K : les Clippers et les Suns font la loi

Après un premier tour marqué par l’élimination de la tête de série numéro 1, Kevin Durant, ESPN 2 diffusait jeudi soir les quarts de finale du NBA 2K Players Tournament et on aura donc droit à des demi-finales plutôt originales avec uniquement des joueurs des Clippers et des Suns.

Dans le premier quart de finale, Devin Booker a pris le meilleur sur Rui Hachimura (71-55), imité ensuite par Montrezl Harrell, vainqueur plus difficilement de Derrick Jones Jr (71-66).

Puis, place à la plus belle affiche de la soirée entre Trae Young et Deandre Ayton. Un pull sur le dos en hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna, le premier avait opté pour les Lakers pour défier les Clippers du pivot des Suns. Avantage à Ayton, auteur d’un départ canon à coups de 3-points, et finalement vainqueur 73-66 après une fin de match très serrée.

Le dernier match opposait l’aboyeur Pat Beverley à l’un des favoris du tournoi, Andre Drummond. Avec les Sixers, et c’est original, le meneur des Clippers s’impose 69-62 face au pivot des Cavaliers, qui avait choisi les Bucks.

Les demi-finales auront lieu samedi, et elles opposeront Devin Booker à Montrezl Harrell, puis Deandre Ayton à Patrick Beverley. Les deux Suns seront les favoris pour atteindre la finale.