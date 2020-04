Draft 2020 : le shooteur Tyrell Terry va tester sa cote

Les joueurs capables de créer et de shooter à 3-points sont très recherchés dans la NBA actuelle, et Tyrell Terry espère bien pouvoir exploiter cet appétit.

ESPN annonce ainsi que le meneur/arrière de Stanford a décidé d’inscrire son nom à la Draft 2020, mais sans engager d’agent, ce qui lui permettra de retourner en NCAA d’ici le 3 juin, si les premiers retours ne sont pas bons.

Il pourrait même avoir plus de temps car la Draft, toujours prévue pour le 25 juin, a des chances d’être repoussée.

Sur Twitter, Tyrell Terry explique qu’il est désormais « prêt à poursuivre son rêve » et qu’il est « confiant dans ses capacités à jouer au plus haut niveau ». C’est en effet un prospect à suivre car ses qualités de créateur et de shooteur (41% à 3-points et 89% aux lancers) pourraient le faire grimper assez haut auprès de certaines franchises, alors que ses limites physiques (1m85, 72 kgs) pourraient au contraire refroidir un grand nombre d’équipes…

Cette année, il tournait en tout cas à 14.6 points, 4.5 rebonds et 3.2 passes décisives de moyenne à Stanford.