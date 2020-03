Joe Harris veut rester à Brooklyn

S’il est moins précis que la saison passée, avec son 41 % de réussite à 3-pts contre 47 %, Joe Harris réalisait tout de même son exercice le plus prolifique en carrière avec 13.9 points de moyenne, avant la coupure de la saison.

De bon augure alors qu’il dispute la dernière année de son contrat et va donc se retrouver sur le marché l’été prochain. Mais petit, moyen ou gros contrat à venir, le shooteur des Nets souhaite surtout rester à Brooklyn pour jouer pleinement aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant.

« Oui, clairement. Pourquoi ne pas le vouloir ? », déclarait-il avant la suspension de la saison, pour le New York Post. « Je me suis rapproché de ces deux-là et ce sont d’incroyables joueurs. On sait de quoi ils sont capables en pleine santé et je ne vois personne en NBA qui n’aimerait pas évoluer avec ces joueurs-là. »

Une volonté partagée par Sean Marks, le GM de la franchise. Et à raison : pour entourer au mieux des attaquants comme Kyrie Irving et Kevin Durant, des shooteurs fiables seront nécessaires.

Reste à voir si Brooklyn peut le conserver, avec des finances déjà dans le rouge et un salary cap qui va sans doute souffrir suite à la suspension de la saison, même si les Nets feront sans doute le maximum pour le garder.