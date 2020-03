Charles Oakley reste pessimiste pour l’avenir des Knicks

Grand « copain » de James Dolan, Charles Oakley est évidemment triste de voir ses Knicks dans cet état, et lorsqu’on l’interroge sur le nom du prochain entraîneur, il estime que la direction ne doit pas chercher à recruter une ancienne légende de la franchise, comme Jeff Van Gundy ou Pat Ewing.

« Ce n’est pas uniquement à cause de James Dolan. C’est juste qu’il n’y a plus de talent » confie-t-il dans le podcast de « Knicks Fan TV ». « Ces gars-là avec un coach du genre de Jeff ? Je connais très bien Jeff, et j’ai joué pour lui et je sais comment il entraîne, je pense que ce serait difficile de revenir pour coacher des jeunes. Et c’est un basket totalement différent de ce qu’il prônait en attaque et en défense à son époque. »

Ancien coéquipier de Patrick Ewing, aujourd’hui coach de Georgetown, Charles Oakley ne le voit pas non plus à la tête de l’équipe, et il prévient que la traversée du désert n’est pas terminée… « Cela va prendre des années… C’est comme conduire de New York au Texas. La route est longue. »

Pour tout le monde, et même si Mike Miller fait un boulot convenable, le candidat idéal n’est autre que Kenny Atkinson, tout juste viré par les Nets. Mais l’ancien coach de Brooklyn ne devrait pas manquer d’offres si d’autres franchises profitent du printemps ou de l’été pour changer de coach.