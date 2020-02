Dopage : Malik Monk suspendu jusqu’à nouvel ordre

C’est au lendemain de sa première titularisation en carrière face aux Pacers que Malik Monk a appris qu’il s’était fait prendre par la patrouille anti-dopage. Contrairement à Deandre Ayton, John Collins et Wilson Chandler, qui avaient écopé d’une suspension de 25 matches, l’arrière des Hornets est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Dans son communiqué, la NBA explique que c’est une suspension non figée, que Malik Monk va suivre le programme anti-dopage lancé par la ligue et le syndicat des joueurs, et qu’il retrouvera les terrains lorsqu’il aura répondu aux attentes des responsables du programme.

Pendant toute cette suspension, Malik Monk ne touchera aucun salaire.