Le MVP de la nuit : CJ McCollum, le pompier de Rip City

Parfaitement dans le coup d’entrée de jeu, CJ McCollum a donné le ton pour Portland avec 15 points dans un premier quart facilement dominé par les locaux. Mais au cours des deux, voire trois périodes suivantes, les Blazers ont éprouvé beaucoup plus de difficultés à trouver leur rythme offensivement.

Dans ce marasme, outre Carmelo Anthony qui termine à 32 points pour un record de saison également, c’est CJ McCollum qui a montré la voie.

« Je ne peux pas tout faire par moi-même. Je dois déléguer et profiter des qualités de mes coéquipiers. Et en même temps, je sais que je dois maintenir mon niveau de jeu individuel selon mes standards, selon ce que je suis capable de faire. J’ai énormément de confiance dans ce groupe et en moi-même. »

« Un match qu’on ne pouvait pas perdre pour aller en playoffs »

Dans le « money time », c’est lui qui a inscrit les paniers importants, enchaînant notamment 9 points d’affilée à cheval sur le 3e et le 4e quarts avant de conclure l’affaire sur la ligne des lancers dans les ultimes minutes. « Il nous a mené à la victoire », a confirmé Carmelo Anthony. « Il a réussi les actions importantes et a fait les bons choix. Il était en réussite ce soir et il a mis l’équipe sur son dos. »

Avec 9 rebonds, CJ McCollum rate d’un cheveu le triple-double mais il enchaîne néanmoins un deuxième double-double d’affilée, et ce, pour la première fois de sa carrière. Pour l’arrière, bien aidé par Damian Lillard leader devant l’éternel malgré le costard, le plus important était évidemment ailleurs…

« On comprend l’importance de cette victoire. Dame nous a vu un peu fatigués, un peu trop sûrs de nous et je crois qu’on avait pris un 19-2 ou 19-3. Il essayait simplement de nous remotiver, de nous faire comprendre que c’est un match qu’on ne pouvait pas perdre pour aller en playoffs. »

Propos recueillis à Portland